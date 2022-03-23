سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو من قبل beIN SPORTS March 23, 2022 15:29 1:34 دقيقة في أعقاب استئناف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم فيفا قطر ألفين واثنين وعشرين، قال لويس سواريز إن مبارياته القادمة مع الأوروغاوي قد تكون الأخيرة له رفقة المنتخب. سواريز تحدث عن مواجهتهم المرتقبة ضد البيرو، متمنياً المشاركة في نهائيات كأس العالم مرة أخرى. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم لويس سواريز -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة إنتر يمدد عقد بروزوفيتش 3:32 دقيقة نجاح جديد لمستشفى سبيتار 3:25 دقيقة روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير "البريميرليغ" 1:34 دقيقة سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو 0:46 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لمواجهة إيران 1:04 دقيقة مصادر إعلامية تكشف تفاصيل اجتماع يونايتد وتين هاغ 0:37 دقيقة منتخب مصر يواصل استعداده لمواجهة السنغال 0:41 دقيقة إطلاق منصة الإقامة الرسمية وبطاقة هيّا 0:43 دقيقة نوير: هدف ألمانيا هو التتويج بلقب مونديال 2022 0:59 دقيقة مطالبات بنقل مباراة ليفربول وسيتي إلى ملعب ويمبلي