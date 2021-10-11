سليماني ومحرز ينتقدان بشدة أرضية ملعب مصطفى تشاكر من قبل beIN SPORTS October 11, 2021 21:51 3:19 دقيقة أثارت أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة جدلاً كبيراً عقب احتضانِه لمباراة المنتخب الجزائري والنيجـر ورغم الفوز العريض للخضر، إلا أن أرضية الملعب أخذت حيزا من انتقادات اللاّعبين عقب المواجهة، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات. تقارير إخبارية منتخب الجزائر ملعب مصطفى تشاكر -آخر الفيديوهات 4:55 دقيقة هولندا تمطر شباك جبل طارق بسداسية 5:24 دقيقة تركيا تبقي على آمالها بعد مباراة مثيرة أمام لاتفيا 3:39 دقيقة كرواتيا تتعثر وروسيا تقتنص الفرصة وتنفرد بالصدارة 2:53 دقيقة ويلز تؤجل تأهل بلجيكا وتتابع صراعها مع التشيك 3:41 دقيقة منتخب ألمانيا يتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:19 دقيقة أرضية الملاعب الجزائرية تثير انتقادات واسعة 3:38 دقيقة إقالة مدرب موريتانيا الفرنسي مارتينز 1:28 دقيقة محروس سوريا يؤكد على أهمية النقاط 0:50 دقيقة برانكو يشيد بمنتخب فيتنام 8:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة إيرلندا