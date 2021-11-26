تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، بطلتي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا، على المسار ذاته ما يعني أن تأهلهما معاً أصبح خارج الحسابات.

وأسفرت القرعة التي سحبت الجمعة في زيوريخ، عن وضع منتخبي إيطاليا والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا توالياً، ما يعني أنهما، في حال تجاوزا الأخيرتين، سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات.

ويُقام الملحق الأوروبي الذي قُسِمَ على ثلاثة مسارات، في 24 آذار/مارس بالنسبة لمباريات نصف النهائي وفي 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثلاث.

المسار الأول :

نصف النهائي الأول : اسكتلندا - أوكرانيا

نصف النهائي الثاني: ويلز - النمسا

النهائي :

المسار الثاني :

نصف النهائي الأول : روسيا - بولندا

نصف النهائي الثاني: السويد - جمهورية التشيك

النهائي :

المسار الثالث :

نصف النهائي الأول : إيطاليا - مقدونيا الشمالية

نصف النهائي الثاني: البرتغال - تركيا

النهائي :

المنتخبات المشاركة في الملحق الأوروبي :

المستوى الأول :

البرتغال

اسكتلندا

إيطاليا

روسيا

السويد

ويلز

المستوى الثاني :

تركيا

بولندا

مقدونيا الشمالية

أوكرانيا

النمسا

جمهورية التشيك

ردود الأفعال في إيطاليا قبل قرعة الملحق الأوروبي

ردود الأفعال في البرتغال قبل قرعة الملحق الأوروبي