متابعة - أحمد النفيلي

سحبت مساء الاثنين في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي أسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة أبرزها وقوع المنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي مع المنتخب الويلزي في المجموعة الـخامسة كما سيواجه المنتخب الفرنسي بطل العالم منتخب أوكرانيا في المجموعة الرابعة، أما المنتخب البرتغالي بطل يورو 2016 فجاء في المجموعة الأولى مع المنتخب الـصربي.

ومن خلال حفل افتراضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد تم سحب القرعة التي أسفرت عن المجموعات العشر التالية

المجموعة الأولى: البرتغال – صربيا – جمهورية أيرلندا – لوكسمبورغ – أذربيجان

المجموعة الثانية: إسبانيا – السويد – اليونان – جورجيا – كوسوفو

المجموعة الثالثة: إيطاليا – سويسرا – أيرلندا الشمالية – بلغاريا – ليتوانيا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أوكرانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك – كازخستان

المجموعة الخامسة: بلجيكا – ويلز – جمهورية التشيك – بيلاروسيا – إستونيا

المجموعة السادسة: الدنمارك – النمسا – إسكتلندا - الكيان الصهيوني – جزر الفارو – مولدوفا

المجموعة السابعة: هولندا – تركيا – النرويج – مونتينيغرو – لاتفيا – جبل طارق

المجموعة الثامنة: كرواتيا – سلوفاكيا – روسيا – سلوفينيا – قبرص – مالطا

المجموعة التاسعة: إنكلترا – بولندا – المجر- ألبانيا – أندورا – سان مارينو

المجموعة العاشرة: ألمانيا – رومانيا – أيسلندا – مقدونيا الشمالية – أرمينيا – ليختنشتاين

نظام التصفيات

ويتأهل بطل كل من المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات.

أما أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر، فيخوضون ملحقًا يضمّ أفضل منتخبين في دور المجموعات ضمن دوري الأمم 2020-2021 لم يحالفهما الحظ بالتأهل عبر التصفيات التقليدية.

وينتج عن ذلك الملحق المقرّر في آذار/مارس 2022 تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبًا أوروبيًا في قطر من أصل 32.

وفي الملحق، تتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة، بحيث يتأهل الى المونديال من يفوز في مباراتين تواليًا.

وقائع القرعة

وبدأت وقائع سحب القرعة بلقاء مع نجم المنتخب الإيطالي سابقاً دانيلي دي روسي المتوج مع منتخب بلاده بمونديال 2006، وأحد أبرز لاعبي المنتخب الهولندي الحاصل على المركز الثاني في نهائيات مونديال 2010 رافاييل فان دير فارت، حيث تحدث كلا النجمان عن ذكرياتهما مع المشاركة في كأس العالم وأصعب المنتخبات التي واجهاها والمواقف التي لا تنسى لكليهما.

عقب ذلك عرضت لقطات رائعة لمسيرة المنتخب الفرنسي التاريخية في مونديال 2018 والتي انتهت بفوزه باللقب العالمي.

وعلق فان دير فارت على هذه اللقطات قائلاً إنها ذكريات رائعة ذكرتنا بالحضور الجماهيري الهائل والممتع في المونديال الماضي وهو حضر رائع نحن محرومون منه حالياً ونتمنى أن تعود سريعاً الجماهير إلى ملاعب الكرة.

وقبل إجراء عملية سحب القرعة عرض فيلم توضيحي شرح نظام القرعة وكيفية سحبها إضافة لبعض القيود التي تمنع بعض المنتخبات من الوقوع في مجموعات معينة مثل الدول التي تعاني من ظروف مناخية صعبة أو الدول التي تقع على أطراف القارة العجوز ما يتطلب سفرها القيام برحلات طويلة.

وقام بتقديم عملية القرعة عقب ذلك وشرحها مدير المسابقات بالـ"فيفا" جايمي يارزا، ثم انطلقت القرعة بشكل عملي ورسمي عقب ذلك.

