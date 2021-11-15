سانتوس يحمّل نفسه مسؤولية خسارة البرتغال من قبل beIN SPORTS November 15, 2021 14:34 1:18 دقيقة أكد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس أنه يتحمل مسؤولية الخسارة من صربيا معتبراً أنّها لم تكن مبررة، وأشار سانتوس أنّ بطاقة التأهل إلى مونديال قطر مضمونة بالنسبة للبرتغال. مقابلات فرناندو سانتوس منتخب البرتغال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة إنكلترا تبحث عن تأهل متوقع إلى كأس العالم 1:18 دقيقة سانتوس يحمّل نفسه مسؤولية خسارة البرتغال 0:30 دقيقة نوريتش سيتي يعلن تعيين دين سميث مدرباً للفريق 2:49 دقيقة منتخب إيطاليا مطالب بالفوز وانتظار نتيجة سويسرا 3:54 دقيقة صربيا تبلغ مونديال قطر والبرتغال إلى الملحق 3:26 دقيقة إسبانيا تحجز مقعدها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:23 دقيقة تكريم المنتخب القطري للبادل 4:02 دقيقة ألمانيا تحقق فوزاً عريضاً على أرمينيا 0:59 دقيقة مقدونيا الشمالية تحسم صعودها إلى الملحق الأوروبي 4:56 دقيقة قطر تختتم جولتها الأوروبية بالتعادل مع أذربيجان