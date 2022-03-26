زلزال يضرب الكرة الإيطالية بعد خروج المنتخب من تصفيات كأس العالم من قبل beIN SPORTS March 26, 2022 10:45 2:54 دقيقة تضاربت الآراء بعد الخروج المدوي للمنتخب الإيطالي من التصفيات المؤهلة تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ عقبَ الخسارة أمام منتخب مقدونيا الشمالية خيبة الأمل كانت العنوان الأبرز. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة الجماهير المغربية متفائلة بعد العودة بالتعادل 2:54 دقيقة زلزال يضرب الكرة الإيطالية 4:42 دقيقة ميسي يسجل والأرجنتين تواصل سيرها المتزن 4:36 دقيقة فرنسا تهزم كوت ديفوار ودياً 0:24 دقيقة مصر تتغلّب على السنغال وتقترب من بلوغ مونديال 2022 0:12 دقيقة نيجيريا تنتزع التعادل من أرض غانا 0:44 دقيقة نوري يبلغ ثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس 0:24 دقيقة هالاند وأوديغارد يقودان النرويج للفوز على سلوفاكيا 3:04 دقيقة مئات الشغوفين يشاركون في تحدي العديد الصحراوي 2022 0:34 دقيقة الجزائر تكسب أسبقية هامة أمام الكاميرون