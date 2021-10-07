رونار يؤكد على أهمية مواجهة اليابان من قبل beIN SPORTS October 7, 2021 12:09 1:01 دقيقة شدّد إيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي على أهمية مواجهة المنتخب الياباني لكونها تجمعه بأفضل منتخب في القارة وذلك ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية المنتخب السعودي المنتخب الياباني إيرفي رونار تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة جوهر تحتفظ بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش 3:08 دقيقة الأرجنتين تخوض اختباراً صعباً على أرض باراغواي 3:21 دقيقة مباراة بلجيكا وفرنسا: التغطية الخاصة 3:21 دقيقة ديشان يرفع شعار التجديد في حراسة المرمى 2:45 دقيقة تونس تواجه موريتانيا وعينها على النقاط الثلاث 9:34 دقيقة رافاييل فاران في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الإمارات وإيران 3:21 دقيقة بلجيكا وفرنسا في صدام قوي على بطاقة النهائي 1:01 دقيقة رونار يؤكد على أهمية مواجهة اليابان 0:41 دقيقة المغرب يكرم وفادة غينيا بيساو وينتزع منها الصدارة