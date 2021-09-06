رونار: "فوز عُمان على اليابان لم يكن مفاجئاً" September 6, 2021 20:06 1:41 دقيقة توقع إيرفي رونار مدرب منتخب السعودية أن تكون المواجهة مثيرة أمام عُمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، مضيفاً أنّ فوز عُمان بالجولة الأولى على مضيفه الياباني لم يكن مفاجئاً. مقابلات المنتخب السعودي إيرفي رونار عُمان تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة إنفانتينو يتحدث عن الأزمة الأفغانية وانقلاب غينيا 0:58 دقيقة سانشيز: مباراة قطر ولوكسمبورغ متساوية 1:24 دقيقة نزار محروس متحمس لحضور الجماهير ومارفيك يبدي تخوفه 0:39 دقيقة بيليه خضع لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون 1:41 دقيقة رونار: "فوز عُمان على اليابان لم يكن مفاجئاً" 0:48 دقيقة الخليفي يؤكد سعي الأندية الأوروبية لتجاوز التحديات 0:44 دقيقة وصول المنتخب الأرجنتيني إلى العاصمة بوينس آيرس 0:48 دقيقة جهاز فني جديد لمنتخب مصر خلال 48 ساعة 0:42 دقيقة بوتاس ينتقل من فريق ميرسيدس إلى ألفا روميو 0:31 دقيقة فيفا يعلق على إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين