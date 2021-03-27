بحضور جماهيري بلغ نحو 15 ألف متفرج على ملعب سوتشي فيشت، سجل للفائز قائد المنتخب أرتيم دزيوبا الثنائية 26- 35 فيما وقع على هدف المنتخب السلوفيني الوحيد لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، جوسيب إيليشيش 36.

وصار رصيد المنتخب الروسي 6 نقاط، من انتصارين الأول كان على مالطا قبل أيام، أما سلوفينيا فتوقف رصيدها عند 3 نقاط من انتصار واحد إلى الآن.

من جهتها، عوّضت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 سقوطها في مستهل مشوارها في التصفيات أمام سلوفينيا، بفوزها على ضيفتها قبرص بهدف نظيف لماريو باشاليتش السبت في رييكا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها في مباراة أصبح خلالها القائد لوكا مودريتش أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.

وكانت كرواتيا استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا 0-1 الاربعاء، قبل أن تحقق اليوم فوزها الأول في ست مباريات، واضعةً حداً لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المباريات الرسمية.

وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الأولى لتحتل المركز الثالث خلف سلوفينيا بفارق الأهداف ولتتصدر روسيا المجموعة بالعلامة الكاملة.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزًا إنجاز داريو سيرنا (134).

وكانت هذه المباراة الثانية فقط بين المنتخبين بعد اللقاء الودي في أيلول/سبتمبر 2014 حيث خرجت كرواتيا فائزة بنتيجة 2-صفر بهدفين حملا توقيع ماريو ماندزوكيتش مهاجم ميلان الايطالي الحالي.

وأكمل رجال المدرب زلاتكو داليتش سجلهم المميز على أرضهم في تصفيات كأس العالم حيث لم يخسروا في آخر ثماني مباريات (مع مباراة اليوم)، وحققوا ستة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، كما خسروا ثلاث مرات فقط في آخر 32 مباراة على ارضهم في التصفيات العالمية.

وكانت هذه المرة الاولى التي تحافظ كرواتيا فيها على نظافة شباكها في آخر 13 مباراة.

وأجرى داليتش بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأت أمام سلوفينيا، حيث دفع بباشاليتش لاعب وسط أتالانتا الايطالي، فيما أبقى أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الالماني وماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي على مقاعد البدلاء، وأشرك أنتي دومير لاعب أوساسونا الاسباني كرأس حربة.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا عديدة من الطرفين حيث استفاد باشاليتش من تشتيت خاطئ للكرة على دفعتين من لاعبي الخصم لتصله امام المرمى تابعها رأسية في الشباك (40).

وأتيحت فرصة لكرواتيا لمضاعفة تقدمها قبل الاستراحة عندما رفع مودريتش الكرة من ضربة ثابتة عن الجهة اليسرى تابعها ايفان بيريشيتش لاعب انتر الايطالي رأسية، أنقذها الحارس قبل أن يتابعها بوديمير في الشباك إلا أن الاخير كان متسللاً (45+1).

ويبدو أن رييكا الواقعة جنوب غرب العاصمة زغرب تشكل فأل خير لكرواتيا، حيث خاض المنتخب 20 مباراة في المدينة وخرج بـ17 فوزًا مقابل ثلاثة تعادلات.