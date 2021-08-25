ردود فعل متباينة إزاء قرار الأندية الإنكليزية منع لاعبيها الدوليين تمثيل منتخبات دول القائمة الحمراء من قبل beIN SPORTS August 25, 2021 22:53 2:43 دقيقة خلّف قرارُ أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بعدم ِالسماح للاعبيها بخوضِ المباريات الدولية الشهرَ المقبل مع منتخبات البلدان الموجودة في القائمة الحمراء ردودَ فعل متباينة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:49 دقيقة أرسنال يستعرض بسداسية أمام وست بروميتش 0:34 دقيقة روغليتش يفوز بالمرحلة 11 من طواف إسبانيا 2:43 دقيقة ردود فعل متباينة على خلفية قرار الأندية الإنكليزية 0:58 دقيقة الـ"كاف" يطالب باستثناء من أجل اللاعبين الأفارقة 1:46 دقيقة إنفانتينو يبعث برسالة لرئيس وزراء بريطانيا 0:40 دقيقة إشبيلية يقدم مهاجمه الجديد رافا مير 0:59 دقيقة باريس سان جيرمان رفض عرضاً من ريال مدريد 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يظفر بخدمات البرازيلي "كونيا" 0:29 دقيقة رونالدو يتعرّض لإصابة في تدريبات يوفنتوس 3:24 دقيقة ميلووكي باكس يمدّد عقد مدربه مايك بودنهولزر