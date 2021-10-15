رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 14:20 0:59 دقيقة أبدى رافينيا سعادته البالغة قائلاً إنّه لن ينسى هذه الليلة مدى الحياة، بينما شكر مدرب البرازيلي تشيتشي نظيره بيلسا مدرب ليدز يونايتد الإنكليزي بسبب التطور الكبير في مستوى رافينيا. وفازت البرازيل على الأوروغواي 4-1 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات رافينيا تيتي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 1:00 دقيقة لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو 0:44 دقيقة ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة 0:45 دقيقة سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال 0:59 دقيقة رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا 1:30 دقيقة كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم 2:57 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز 0:35 دقيقة الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو 5:01 دقيقة نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي 3:05 دقيقة منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية