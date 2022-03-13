وأكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم بأن هذا الثلاثي موجود في القائمة الموسعة لتشكيلة منتخب أسود الأطلس التي ستواجه الكونغو الديمقراطي يومي 25 و29 مارس الحالي.

وقال لقجع في تصريحات صحفية إن مدرب المنتخب وحيد وحيد خليلودزيتش قد استدعى كلا من حكيم زياش ونجم أياكس نصير مزراوي ولاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي في لائحة موسعة، تمهيداً لحضورهم في اللائحة النهائية قبل مواجهتي الكونغو الديموقراطية ضمن الملحق الإفريقي المؤهل إلى مونديال قطر وبالتالي يكون الاتحاد المغربي قد نجح في تذويب الخلاف الذي طال بين المدرب من جهة والنجمين زياش ومزراوي من جهة ثانية.