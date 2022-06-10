ولم يخف إيغاس أنّ ما قام به الاتحاد التشيلي قد آذاهم بشكل كبير.

وقدّم الاتحاد التشيلي شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وأفاد الاتحاد التشيلي أنّ الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وأتى قرار الفيفا اليوم لينهي الجدل بشأن إمكانية مشاركة تشيلي بدلاً من الإكوادور في كأس العالم FIFA قطر 2022™.