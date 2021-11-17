دي بول: كان بمقدورنا الخروج بالنقاط كاملة من قبل beIN SPORTS November 17, 2021 03:11 0:45 دقيقة يرى رودريغو دي بول أن منتخب بلاده الأرجنتين كان بمقدوره الظفر بالنقاط كاملة أمام البرازيل، ضمن الجولة 14 من تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ لقارة أميركا الجنوبية. مقابلات رودريغو دي بول تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة دي بول: كان بمقدورنا الخروج بالنقاط كاملة 0:43 دقيقة فريد: "جودتهم كبيرة ولكننا لعبنا بشكل جيد" 3:07 دقيقة تعادل سلبي يحسم قمة الأرجنتين والبرازيل 3:14 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين كولومبيا وباراغواي 3:02 دقيقة فرنسا تختتم مشوارها بالتصفيات بفوز مقنع على فنلندا 2:41 دقيقة تعادل إيجابي بين ويلز وبلجيكا 4:04 دقيقة هزيمة مؤلمة لأوروغواي على أرض بوليفيا 3:52 دقيقة هولندا إلى كأس العالم وتركيا تخوض الملحق 0:27 دقيقة برشلونة يعلن إنهاء ارتباطه بالمدير الرياضي بلانيس 1:03 دقيقة غوارديولا: "لست عبقرياً"