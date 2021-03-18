وكان ديمبيلي (23 عامًا) ضمن منتخب الديوك الذي حقق لقب كأس العالم 2018 في روسيا إلا أنه غاب عن الفريق الأزرق منذ شهر كانون الأول/ديسمبر من ذاك العام. لكن ديشان أعاده إلى المجموعة عطفًا على تألقه مع ناديه الكتالوني مؤخرًا وبقائه بعيدًا عن الإصابات لفترة لا بأس بها.

أما ندومبيلي فخاض ست مباريات دولية مع المنتخب الأول، آخرها في حزيران/يونيو 2019، قبل فترة وجيزة من انضمامه إلى توتنهام قادمًا من ليون.

وتضم اللائحة المؤلفة من 26 لاعبًا بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي المتوقع عودته الى المنافسات مساء اليوم الخميس أمام ميلان الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي بعد غيابه أكثر من شهر بسبب الإصابة.

وتستهل فرنسا التصفيات على أرضها أمام أوكرانيا الأربعاء على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي العاصمة.

وتقوم بعدها برحلة طويلة إلى كازاخستان الأحد 28 من الشهر الحالي ومن ثم مباشرة الى ساراييفو لملاقاة البوسنة والهرسك بعدها بثلاثة أيام.

وحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على إعفاء يسمح لهم بالسفر خارج دول الاتحاد الأوروبي لخوض هذه المباريات وتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستمنع الاندية من السماح للاعبيها الدوليين الالتحاق بمنتخبات بلادهم خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والتي تشمل أيسلندا وليشتينشتاين والنرويج.

كما تضم مجموعة فرنسا منتخب فنلندا، علمًا بأن المتصدر يتأهل مباشرة الى النهائيات.

ولم يستدع ديشان لاعب رين الناشئ إدواردو كامافينغا ولاعب ليون حسام عوار المتوقع مشاركتهما في كأس أوروبا لما دون 21 عامًا في المجر وسلوفينيا بين 24 و31 الشهر الجاري لدور المجموعات، على أن تستكمل الأدوار الإقصائية بين 31 أيار/مايو والسادس من حزيران/يونيو.



إليكم قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (فولهام الانكليزي معارًا من باريس سان جيرمان)، هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، مايك مانيان (ليل).

مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بانجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني)، كورت زوما (تشيلسي الإنكليزي).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي)، تانغي ندومبيلي (توتنهام الانكليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الانكليزي).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمببيلي (برشلونة)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).