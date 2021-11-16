أهداف المنتخب الكوري الجنوبي أتت عبر كل من لي جاي سونغ (33) وسون هيونغ مين من علامة الجزاء (74) إضافة إلى جيونغ وو يونغ (80).

وهذه الخسارة الثانية لأسود الرافدين في رحلة التصفيات الحاسمة بعد الأولى التي سقطوا فيها أمام إيران بثلاثية نظيفة.