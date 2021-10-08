وأفادت التقارير أنّ رجال الإطفاء أخمدوا الحريق بعد دقائق على اندلاعه ولا يبدو أن أحداً تعرض للإصابة.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المباراة ضد إنكلترا مساء السبت ستمضي قدماً كما هو مخطط لها في الجولة السابعة من منافسات المجموعة التاسعة التي يتصدرها منتخب "الأسود الثلاثة" برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا الثانية.



وأكدت حكومة أندورا في بيان على تويتر أنّه: "تمّ إخماد حريق صغير اندلع في الملعب الوطني بعد ظهر اليوم الجمعة".



واندلع الحريق في منتصف جانب من الملعب وترك علامة سوداء كبيرة على الأرض، فيما تضرر هيكل معدني وحرق جزء صغير من العشب الاصطناعي.



وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود مما أثر على بعض المباني السكنية القريبة من الجانب المحترق للملعب.



وكان المنتخب الإنكليزي تدرب في وقت سابق الجمعة على أرض الملعب الذي يتسع لـ3300 مشجع استعداداً للمباراة ضد المنتخب المضيف المصنف 156 عالمياً.