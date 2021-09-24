استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعباً مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™والتي ستشهد عودة المحترفين في انكلترا.

وحرم تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال مباريات أيلول/سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيا لمدة عشرة أيام عند عودتهم الى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشيلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

واستدعى تيتي كل من أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيزوس (مانشستر سسيتي) وتياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

ويغيب أيضاً قائد المنتخب المخضرم داني ألفيش (38 عامًا) المتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية اولمبياد طوكيو والذي فسخ عقده مع ساو باولو مطلع الشهر الحالي بعد نزاع مادي بين الطرفين.



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيمرسون (توتنهام الإنكليزي)، غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) ، إيدنلسون (إنترناسيونال)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول)، فريد (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جيرسون (مرسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

للهجوم: أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنكليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).





