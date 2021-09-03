تعرّض الثنائي رحيم سترلينغ وجود بلينغهام إلى هتافات عنصرية خلال المواجهة الأخيرة التي انتهت بفوز إنكلترا 4-صفر في ملعب "بوشكاش أرينا".

وكتب جونسون على حسابه في تويتر "إنه أمر غير مقبول أبدا بأن يتعرّض اللاعبون الإنكليز إلى الاساءات العنصرية في المجر الليلة الماضية".

وتابع "أحثّ الاتحاد الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين من أجل إزالة هذه التصرفات المشينة من هذه اللعبة بشكل نهائي".

وكان الاتحاد الاوروبي عاقب المجر في تموز/يوليو الماضي من خلال خوض ثلاث مباريات خلف أبواب موصدة، بينها واحدة مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وذلك بسبب "التصرف التمييزي لجمهوره" خلال كأس أوروبا 2020.

غير أنّ العقوبات لم تدخل حيّز التنفيذ أمام انكلترا في تصفيات كأس العالم كونها مسابقة تابعة لفيفا.

وتعرّض اللاعبون الانكليز أيضًا لصيحات الاستهجان قبل بداية المباراة أمام المجر بعدما ركعوا على اقدامهم كخطوة ضد العنصرية.

وعن هذا الامر، قال ساوثغيت "تتكرّر هذه الحوادث والجميع يعلم القيم التي نحملها كفريق، وهذا أمر غير مقبول أبدا".

وتابع "لقد سُجلت تقارير بخصوص ما حصل للاتحاد الأوروبي ولنرى ما سيحدث من بعدها. يعرف اللاعبون تمامًا انّ العالم يتغيّر. على رغم انّ البعض لا يزال عالقًا في طريقة تفكيرهم وأحكامهم المسبقة، لكنهم سينقرضون كالديناصورات في النهاية لأنّ العالم يتقدم في العصرنة".

وكان الاتحاد الانكليزي قال في بيان "إنه لأمر مخيّب للآمال جداً أن نسمع هذه التقارير عن حوادث عنصرية تجاه بعض لاعبي إنكلترا".

وأضاف البيان "سنطلب من فيفا التحقيق في الموضوع. سوف نستمر في دعم اللاعبين والجهاز الفني في تصميمنا الجماعي على محاربة العنصرية بكل أشكالها".

