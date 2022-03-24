جورجينيو: "لا أجد الكلمات" من قبل beIN SPORTS March 24, 2022 23:44 0:54 دقيقة أشار جورجينيو بأنه لا يجد الكلمات للتعبير عن ما حصل مع المنتخب الإيطالي مشدداً على أن الخروج مؤلم جداً. مقابلات جورجينيو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة كيليني: "أشعر بالإحباط" 0:54 دقيقة جورجينيو: "لا أجد الكلمات" 0:32 دقيقة مانشيني: "ليس سهلاً تقبل ما حصل" 2:31 دقيقة السويد وبولندا في نهائي المسار الثاني 3:46 دقيقة بايل يمنح ويلز بطاقة العبور على حساب النمسا 4:13 دقيقة خروج مدو لإيطاليا أمام مقدونيا الشمالية 4:56 دقيقة البرتغال تتجاوز عقبة تركيا بنجاح 0:52 دقيقة كوردا وكيريوس إلى الدور الثاني في ميامي 2:43 دقيقة اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة 2:57 دقيقة فوز ثمين للمنتخب العراقي على نظيره الإماراتي