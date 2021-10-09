تيتي يشدد على أهمية المباراة أمام كولومبيا من قبل beIN SPORTS October 9, 2021 22:07 0:48 دقيقة أشاد تيتي مدرب منتخب البرازيل بمباريات بلاده ضد كولومبيا، قائلاً إنها دائماً ما تشهد تنافساً قوياً، مضيفاً أنّ منتخب السلساو تأهل عملياً من الناحية المنطقية، لكنه يسعى لحسم تأهله رسمياً عبر هذه الجولة. تقارير إخبارية البرازيل تيتي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:47 دقيقة إنكلترا تنتصر بالخمسة على أندورا وتدنو من التأهل 3:47 دقيقة سويسرا تعود إلى سكة الانتصارات 3:51 دقيقة بولندا تستعرض أمام سان مارينو 0:49 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة أوروغواي 0:48 دقيقة تيتي يشدد على أهمية المباراة أمام كولومبيا 1:05 دقيقة منتخب البرتغال يتخطى نظيره القطري بثلاثية نظيفة 0:45 دقيقة روبنسون يقود إيرلندا لتحقيق فوزها الأول 3:14 دقيقة بعد سلسلة من التعادلات أوكرانيا أخيراً تعانق الفوز 4:33 دقيقة السويد تضغط على إسبانيا بثلاثية رائعة أمام كوسوفو 0:42 دقيقة ليتوانيا تحصد فوزها الأول في تصفيات كأس العالم