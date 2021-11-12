تونس تبحث عن التأهل من بوابة غينيا الاستوائية من قبل beIN SPORTS November 12, 2021 19:41 2:30 دقيقة من أجل حسم بطاقة التأهّل للدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ عن المجموعة الثانية يحل المنتخب التونسي ضيفا على مطارده منتخب غينيا الاستوائية. تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم غينيا الاستوائية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب التونسي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة أوباميانغ يقود الغابون للفوز على ليبيا 2:30 دقيقة تونس تبحث عن التأهل من بوابة غينيا الاستوائية 3:02 دقيقة احتجاجات بسبب قرار هدم ملعب جوزيبي مياتسا 1:14 دقيقة تألق لافت لسيدات الجيش الملكي المغربي 0:28 دقيقة صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:22 دقيقة توخيل أفضل مدرب في "البريميرليغ" عن شهر أكتوبر 0:51 دقيقة فوز عريض للجزائر على جيبوتي 0:25 دقيقة باكيتا يتحدث عن سعادته بتسجيل هدف الفوز للبرازيل 0:42 دقيقة تقارير تشير إلى احتمال اعتزال أغويرو 1:35 دقيقة العراقيون ينتقدون اللاعبين والمدرب أدفوكات