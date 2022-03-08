وكان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم تقدم بطلب للاتحادين الدولي والأوروبي بتأجيل مواجهة اسكتلندا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، المقررة في 24 أذار/مارس.

وكان من المفترض أن تحل أوكرانيا ضيفة على اسكتلندا على ملعب "هامبدن بارك" في 24 آذار/مارس الحالي ضمن نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022، لكن الفريق الضيف طالب الاتحاد الدولي "فيفا" بإرجاء المباراة بسبب الظروف السياسية التي تعاني منها أوكرانيا حالياً.

ووقعت أوكرانيا واسكتلندا ضمن المسار الأول من الملحق الذي يضم أيضاً ويلز والنمسا، على أن يتواجه الفائزان من نصف النهائي في مباراة نهائية لتحديد هوية المتأهل الى المونديال المقرر في قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال قرر "فيفا" إرجاء المباراة بين أوكرانيا واسكتلندا، فيعني ذلك أن نهائي هذا المسار من الملحق سيتأجل أيضاً، مع التوجه لإقامة المباراتين في حزيران/يونيو خلال النافذة الدولية المخصصة لمباريات دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".