وكانت غينيا البادئة بالتسجيل عبر محمد بايو (56)، وأدرك البديل سيف الدين تيري التعادل للسودان (72).

وهي النقطة الأولى للسودان بعد خسارتين متتاليتين، فيما كسبت غينيا نقطتها الثانية في ثاني مباراة في الدور الثاني.

وتتصدر غينيا بيساو المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة أمام المغرب الذي لعب مباراة واحدة فقط.

ويلتقي المنتخبان الغيني والسوداني السبت في مدينة أغادير المغربية في الجولة الرابعة.

واختار المنتخبان المغرب لخوض مباراتهما البيتية كون ملاعب السودان لا تطابق معايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، فيما اعتبر الأخير غينيا غير آمنة بسبب الانقلاب العسكري اذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي مطلع الشهر الماضي وأدى إلى تأجيل مباراتها مع ضيفها المغرب إلى الثلاثاء المقبل في الرباط.

وساد الحذر الشوط الأول من المنتخبين فغابت الفرص الحقيقية للتسجيل وكان أبرزها تسديدة من ركلة حرة مباشرة لمحمد عبد الرحمن فوق العارضة بسنتمترات قليلة (31)، وكرة عرضية للاعب ذاته كاد المدافع محمد ماضي كامارا يخدع حارس مرماه عندما حاول إبعادها برأسه فمرت فوق العارضة (33).

ونجحت غينيا في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عبر بايو (56).

واندفع السودان بقوة نجو المرمى الغيني بحثا عن التعادل، وجرب البديل ابو عقلة حظه بتسدية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس موسى كامارا (68).

ونجح البديل الآخر تيري في إدراك التعادل إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من محمد عبد الرحمن داخل المنطقة سددها بيمناه على يسار كامارا (72).



