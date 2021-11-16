وكان المنتخب البلجيكي ضمن تأهله سلفاً إلى المونديال فيما حجز المنتخب الويلزي مقعده في الملحق الأوروبي.

وتقدم كيفين دي بروين للمنتخب البلجيكي بهدف أحرزه في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل كيفر مور للمنتخب الويلزي في الدقيقة 32.

وأصبح رصيد بلجيكا 20 نقطة في المركز الأول بينما رفعت ويلز رصيدها إلى 15 نقطة في الوصافة.

وضمن المجموعة ذاتها فازت التشيك المتجهة هي الأخرى للملحق الأوروبي كأحد أفضل منتخبين قادمين من دوري الأمم الأوروبية، على إستونيا بهدفين نظيفين سجلهما جاكوب براييك في الدقيقة 59 وجان سيكورا في الدقيقة 85.

وأصبح رصيد التشيك 14 نقطة في المركز الثالث.