وفرض المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني نفسه نجماً للقمّة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
وبذلك قطع منتخب "الخضر" نصف المشوار لبلوغ النهائيات الخامسة له بعد سنوات 1982 و1986 و2010 و2014.
وتُجرى مباراة العودة الثلاثاء المقبل في الجزائر.
وفرض المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني نفسه نجماً للقمّة بتوقيعه لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40.
وبذلك قطع منتخب "الخضر" نصف المشوار لبلوغ النهائيات الخامسة له بعد سنوات 1982 و1986 و2010 و2014.
وتُجرى مباراة العودة الثلاثاء المقبل في الجزائر.
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