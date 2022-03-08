وكان من المقرّر أن تواجه بولندا نظيرتها روسيا في مباراة نصف نهائي المسار الثاني (B).

وقال الفيفا في بيان له: "اتخذ الفيفا اليوم قرارات مهمة فيما يتعلق بالمباريات الأوروبية الفاصلة المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد التشاور مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الأعضاء المنضويين تحت لواء الفيفا".

وأضاف البيان: "بعد القرار الصادر بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2022 الذي تم اتخاذه بالاشتراك مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة جميع الفرق الروسية في كل مسابقات فيفا ويويفا حتى إشعار آخر، قرّر مكتب اللجنة المنظمة للفيفا أن بولندا متأهلة عن مباراة نصف نهائي المسار الثاني وستواجه الفائز في المباراة ما بين السويد وجمهورية التشيك".

ويأتي هذا القرار على خلفية الصراع الروسي الأوكراني.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الروسي لكرة القدم استأنف عقوبات الاتحادين الدولي والأوروبي للعبة.