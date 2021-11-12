ورفع المنتخب الإنكليزي وصيف بطل أوروبا رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، وسيكفيه التعادل أمام مضيفه منتخب سان مارينو المتواضع المتذيل من دون نقاط الاثنين لبلوغ النهائيات.

وبات رجال المدرب غاريث ساوثغيت الذي أشارت تقارير إلى أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنكلترا، على بعد مباراة من إنهاء التصفيات من دون أي خسارة بعد أن حققوا فوزهم السابع مقابل تعادلين.

وجاءت أهداف أصحاب الأرض من هاتريك كاين في الشوط الأول (18 و33 و45+2) وهاري ماغواير (9) وجوردان هندرسون (28).



فوز باهر لبولندا



ولم تواجه بولندا صعوبة في تخطي مضيفتها أندورا التي لعبت طيلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريكارد فرنانديس (1) لتحقق الانتصار الثالث تواليًا في التصفيات.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية (5 و73) فيما أضاف كميل جوزفياك (11) وأركاديوش ميليك (45+2) للضيوف، بينما أحرز مارك فاليس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (45).

في المباراة الأخرى في المجموعة، تفوّقت المجر برباعية نظيفة على سان مارينو.