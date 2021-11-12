وسجل مدافع رينجرز ناثان باترسون (38) ومهاجم ساوثمبتون الإنكليزي تشي آدامس (65) الهدفين.

وأهدر المدافع فاديم راتا فرصة تسجيل هدف الشرف لمولدوفا من ركلة جزاء في الدقيقة 82 تصدى لها حارس مرمى هارتس كريغ غوردون.

وهو الفوز الخامس تواليًا لاسكتلندا والسادس لها في التصفيات فضمنت الوصافة برصيد 20 نقطة.

في المقابل، منيت مولدوفا بخسارتها الثامنة تواليًا وتجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتأكد إنهاؤها التصفيات في المركز الأخير.

وتابعت الدنمارك صاحبة البطاقة المباشرة للنهائيات عن المجموعة، انتصاراتها المتتالية وعلامتها الكاملة في التصفيات بفوز تاسع كان على حساب على ضيفتها جزر فارو 3-1 بثلاثة أهداف لأندرياس سكوف أولسن (18) وياكوب برون لارسن (63) ويواكيم ميهيلي (90+3) مقابل هدف لكليمنت أولسن (89).

وحجزت الدنمارك بطاقة النهائيات عن المجموعة بالعلامة الكاملة في ثماني جولات.



