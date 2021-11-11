وانتظر المنتخب الجورجي الشوط الثاني لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات بفضل خفيشا كفاراتسخيليا صاحب الهدفين في الدقيقتين 61 و77.

وتجمّد رصيد المنتخب السويدي عند 15 نقطة في المرتبة الثانية ليفسح المجال لإسبانيا التي اعتلت الصدارة بفوزها الثمين على مضيفتها اليونان بهدف دون رد.

وتلتقي السويد و"لا روخا" في مواجهة حاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الأخيرة من التصفيات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، في سعي المنتخبين لحسم المركز الأوّل والتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

في المقابل، رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.