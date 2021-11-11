وتناوب على تسجيل أهداف روسيا الستة لاعبو زينيت سان بطرسبرغ ألكسندر ييروكين (4 و87)، أندري موستوفوي (56)، أليكسي سوتورمين (62)، لاعب لوكوموتيف موسكو فيدور سمولوف (55)، ومهاجم سيسكا موسكو أنتون زابولوتني (82).

وبهذا الفوز، عزّز المنتخب الروسي صدارته في المجموعة الثامنة رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقيت قبرص في ذيل المجموعة مع خمس نقاط.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لروسيا والسابع في التصفيات.

وواصلت كرواتيا تضييق الخناق على روسيا عندما دكت شباك مضيفتها مالطا 7-1.

وبالتالي، رفعت كرواتيا رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن روسيا، قبل جولة واحدة من النهاية.

وفي مواجهة أخرى أيضاً، فشلت سلوفاكيا الثالثة وسلوفينيا الرابعة بفك الارتباط بينهما (11 نقطة لكل منهما)، بتعادلهما 2-2.