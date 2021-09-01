وكانت هولندا تعقد آمالا كبيرة على فان غال لإعادة المنتخب البرتقالي إلى سكة الانتصارات بعد خيبة كأس أوروبا عندما خرجت من ثمن النهائي ما أدى إلى استقالة مدربها فرانك دي بور، لكن النرويج وقفت سدا منيعا أمام ضيوفها وفرضت عليهم التعادل.

وبكرت النرويج بالتسجيل عبر نجمها الواعد هداف بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من ستيفان ستراندبرغ (20).

لكن هولندا نجحت في إدراك التعادل عبر لاعب وسط أياكس أمستردام دافي كلاسن بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي جورجينيو فينالدوم (37).

وجاء تعادل الهولنديين بعد فوزين متتاليين عقب خسارة الجولة الأولى أمام تركيا فرفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط في المركز الثاني ولحسن حظهم أن الأتراك المتصدرين سقطوا في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفتهم مونتينيغرو، فبقي الفارق بينهما نقطة واحدة.

وكانت تركيا البادئة بالتسجيل بواسطة مهاجم مرسيليا الفرنسي جنغيز أوندر وتحديدا في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة إثر تلقيه كرة من كينان كرمان.

وعزز مهاجم ليل الفرنسي يوسف يازجي بالهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر تمريرة من أوندر تابعها من مسافة قريبة بيسراه داخل المرمى.

وقلص مدافع لاتسيو الإيطالي آدم ماروسيتش الفارق في الدقيقة 40 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من نيبويشا كوسوفيتش، قبل أن يدرك مدافع ستيوا بوخارست الروماني ريستو رادونوفيتش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع التعادل.

وفي المجموعة ذاتها، فازت لاتفيا على جبل طارق 3-1.