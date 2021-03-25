وسجل دومينيكو بيراردي (14) وتشيرو إيموبيلي (39) الهدفين.

وخاض مدافع إيطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف الأزوري وذلك بعد 11 عاما على باكورة مشاركاته الدولية.

وبات بونوتشي (33 عاما)، ثامن لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر في صفوف منتخب بلاده لينضم إلى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون (176) وفابيو كانافارو (136)، باولو مالديني (126) ودانييلي دي روسي (117)، أندريا بيرلو (116)، دينو زوف (112) وجورجيو كييليني (106).

افتتح المنتخب الإيطالي التسجيل بواسطة بيراردي في سقف الشباك من زاوية ضيقة (14) وهو الهدف الثالث له في آخر ثلاث مباريات.

ثم استثمر المنتخب الإيطالي هجمة مرتدة سريعة مرّر خلالها لورنزو إنسينيي كرة متقنة باتجاه إيموبيلي ليتابعها داخل الشباك (39).

وتحسن أداء أيرلندا في الشوط الثاني وتدخل حاريس إيطاليا جانلويجي دوناروما مرتين لإنقاذ مرماه من هدفين محققين في الدقيقتين 55 و71.

وضمن ذات المجموعة، حققت سويسرا فوزاً باهراً على مضيفتها بلغاريا بثلاثة أهداف لهدف.