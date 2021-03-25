English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: خماسية إنكليزية في مرمى سان مارينو

من قبل

دكّ منتخب إنكلترا شباك نظيره المتواضع سان مارينو بخمسة أهداف دون رد الخميس ضمن منافسات المجموعة التاسعة الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

 
أشرك مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت تشكيلة من الصف الثاني نظرا لتواضع المنتخب المنافس وخوض فريقه ثلاث مباريات في مدى ستة أيام.

وكان جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد إلى وست هام أبرز العائدين إلى التشكيلة الرسمية بعد غياب لأشهر عدة لا سيما في ظل تراجع مستواه الموسم الماضي قبل أن يبلي بلاء حسنا في صفوف الفريق اللندني في الآونة الأخيرة.

ضغط المنتخب الإنكليزي منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ساوثمبتون جيمس وارد براوس إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيسر بن تشيلول أسكنها داخل الشباك (14). والهدف هو الأول على الصعيد الدولي لوارد براوس.

وأضاف المنتخب الإنكليزي هدفه الثاني عبر هداف إيفرتون دومينيك كالفرت لوين إثر تمريرة من ريس جيمس على القائم البعيد تابعها برأسه داخل الشباك (21).

وسرعان ما أضافت إنكلترا الهدف الثالث عبر رحيم سترلينغ بتمريرة من مايسون ماونت (31).

وفي مطلع الشوط الثاني أضاف كالفرت لوين هدفه الشخصي الثاني والرابع لإنكلترا بعد تمريرة من لينغارد ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (53).

ونجح المهاجم البديل أولي واتكينز في اختتام التسجيل إثر تمريرة من الاحتياطي الآخر فيل فودن ليسددها في الزاوية البعيدة (83).

الملخصات جيسي لينغارد إنكلترا رحيم سترلينغ سان مارينو تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ دومينيك كالفرت لوين أولي واتكينز
السابق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 202
اقرأ
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: ألمانيا تتجاوز عقبة أيسلندا بسهولة
التالي
-

آخر الفيديوهات

>