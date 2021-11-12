تشيلي تخطف فوزاً ثميناً على أرض باراغواي November 12, 2021 02:42 1:56 دقيقة نجحت تشيلي بالعودة منتصرة من أرض باراغوي 1-0 فجر الجمعة ضمن المرحلة الثالثة عشر من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. وسجل هدف المباراة الوحيد انطوني سيلفا لاعب بارغواي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.وصار رصيد تشيلي 16 نقطة في المركز الرابع. الملخصات تشيلي باراغواي -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة بيرو تنتصر بثلاثية على بوليفيا 3:23 دقيقة البرازيل تتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:56 دقيقة تشيلي تخطف فوزاً ثميناً على أرض باراغواي 2:37 دقيقة الإكوادور تتخطى فنزويلا 5:44 دقيقة ألمانيا تقسو على ليختنشتاين 3:12 دقيقة تعادل بطعم الفوز للبرتغال مع أيرلندا 2:44 دقيقة فوز ثمين لإسبانيا على أرض اليونان 0:28 دقيقة مالي تعبر إلى الدور الحاسم 0:38 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين العراق وسوريا 0:36 دقيقة جورجيا تفاجئ السويد