

وقال تشيتشي البالغ 60 عاماً في مقابلة مع قناة "سبورتيفي" البرازيلية "لا أريد أن أكذب، سأبقى حتى نهاية المونديال".

ويشرف تشيتشي على منتخب "سيليساو" منذ حزيران/يونيو 2016، وهو يأمل أن ينهي مشواره بمجد التتويج العالمي، علماً أن بلاده أحرزت ألقاب 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.



تابع تشيتشي "أنا مركّز جداً على عملي. أعرف أنّ كرة القدم مؤلفة من دورات وكنت محظوظاً للتواجد في هذا المنصب، فيما يملك عدة مدربين محترفين المستوى الرفيع" لتدريب البرازيل.



تولى تدريب المنتخب الأصفر خلفاً للمقال دونغا، عندما كان يعاني بعد خروجه من دور المجموعات في كوبا أميركا 2016 في الولايات المتحدة الأميركية.



وتحت إشرافه، بلغت البرازيل ربع نهائي مونديال 2018 حيث أقصيت أمام بلجيكا (1-2) وأحرزت كوبا أميركا في العام التالي.



وبرغم ضمان تأهله المبكر إلى مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، تعرض أداء المنتخب البرازيلي لانتقادات عديدة بسبب شخصيته الدفاعية.

وكان تشيتشي قد قاد كورنثيانز إلى لقب الدوري البرازيلي في 2011 و2015 ومونديال الأندية 2012.