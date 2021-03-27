حقق المنتخب التركي فوزاً عريضاً ولافتاً على مضيفه منتخب النرويج بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

أقيمت المباراة على ملعب لا روزاليدا في مدينة ملقا الإسبانية، وضرب المنتخب التركي بقوة مع انطلاق المباراة بهدف مبكر سجله أوزان توفان في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كاجلار سويونكو الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يحرز أوزان توفان الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وتصدر المنتخب التركي بذلك ترتيب منتخبات المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب النرويجي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.