وسجل يلماز البالغ من العمر 35 عاماً والذي ينشط مع ليل الفرنسي هاتريك 15، 34 (من ركلة جزاء)، 81، كما سجل نجم نادي ميلان الإيطالي هاكان تشالهانوغلو هدفاً 46.

فيما وقع على ثنائية المنتخب الهولندي دافي كلاسن 75، ولوك دي يوغ 76.

وهذه الثلاثية الأولى لبوراك على الصعيد الدولي رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً في 64 مباراة.

وأقحم مدرب هولندا المدافع الدولي السابق فرانك دي بور، مهاجم ليون الفرنسي ممفيس ديباي ومنحه شارة القيادة، بمواجهة الثلاثي التركي لفريق ليل المدافع محمد زكي شيليك ويوسف يازيجي والقائد يلماز.

على ملعب "أتاتورك"، استغل الأتراك نجاعتهم الهجومية وضعف دفاع المنافس ليسجلوا مرتين من تسديدتين في الشوط الأول، فلم يخيب يلماز آمال مدربه سينول غونيش، وافتتح التسجيل من تسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بيد مدافع يوفنتوس الإيطالي ماتيس دي ليخت وحولت مسارها خادعة إلى الزاوية الصعبة لمرمى الحارس تيم كرول بديل ياسبر سيليسن الذي تعرض لإصابة خلال فترة الإحماء قبل المباراة (15).

ولم يكد المنتخب الهولندي يستفيق من الصفعة الأولى، حتى تلقى الثانية عندما ارتكب مالين خطأ على لاعب وسط وست بروميتش ألبيون الإنكليزي أوكاي يوكوشلو داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في الاشارة إلى علامة الجزاء، ترجمها بنجاح يلماز بتسديدة قوية لم يحرك لها الحارس ساكناً (34).

واعتقد الهولنديون أنهم سجلوا هدف تقليص الفارق، بعد ضربة رأسية من دي ليخت اصطدمت بالقائم ومرت فوق خط المرمى، إلا أن الكرة لم تدخل بالكامل (44).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة الشوط الثاني، حتى باغت أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف ثالث من مهاجم ميلان تشالهانوغلو الذي استفاد من غياب الدفاع ليسدد كرة بينية من 25 متراً فشل الحارس في صدها (46).

وجاء الرد الهولندي قوياً، ففي أقل من دقيقة سجل رجال المدرب دي بور هدفين عبر كلاسن الذي سيطر بطريقة رائعة على الكرة داخل المنطقة وظهره للمرمى واستدار وسدد في الشباك برغم محاولة شاكير للتصدي (75)، ليضيف الثاني البديل الآخر دي يونغ مستفيداً من خطأ في تشتيت الكرة للحارس (76).

غير أن يلماز "دفن" آمال الهولنديين بإدراك التعادل بتسجيله الرابع لبلاده والثالث له في هذه الأمسية بتسديدة رائعة من ركلة حرة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى كرول (81).



وأطلق الحكم صافرة النهاية على وقع إهدار ديباي ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.