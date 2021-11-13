كريم أكتورك أغلو افتتح التسجيل لمصلحة الأتراك في الدقيقة الحادية عشرة، وضاعف خليل ديرفيزوغلو تقدم المضيف في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وعاد اللاعب ذاته بعد ثلاث دقائق ليحرز ثنائيته الشخصية موقعاً ثالث أهداف تركيا ودون ميريح ديميرال رابع أهداف المضيف عند الدقيقة الخامسة والستين، بعدها أحرز سيردار دورسون هدف الأتراك الخامس في الدقيقة الحادية والثمانين فيما اختتم ميرت مولدر سداسية تركيا في الدقيقة الرابعة والثمانين.

هذا وتلقت أمال المنتخب النرويجي في التأهل صفعة بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي على ارضه أمام ضيفه اللاتفي ليرتفع رصيد النرويج إلى ثمان عشرة نقطة.

