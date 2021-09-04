وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني كشر المنتخب التركي عن أنيابه محرزاً ثلاثة أهداف عن طريق خليل درفيزأوغلو في الدقيقة 54 وهاكان شالهانوغلو في الدقيقة 65 ثم كينان كارمان في الدقيقة 83.

وضمن المجموعة ذاتها قاد نجم برشلونة ممفيس ديباي منتخب هولندا لتحقيق فوز قوي وكاسح على ضيفه منتخب مونتينيغرو برباعية نظيفة.

وسجل ديباي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و62 قبل أن يضيف جيورجينهو فاينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 70 ثم اختتم كودي غاكبو التسجيل بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وكان المنتخب النرويجي قد تغلب على مضيفه منتخب لاتفيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة السابعة.

وتقدمت النرويج سريعاً بهدف أحرزه مهاجمها إيرلينغ هالاند في الدقيقة 20 من ركلة جزاء قبل أن يحرز محمد اليونسي الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وسيطرت تركيا بذلك على صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة فيما حلت هولندا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط متفوقة بفارق الأهداف فقط أمام النرويج الثالثة وجاء المنتخب المونتينيغري في المركز الرابع برصيد 7 نقاط فيما احتلت لاتفيا المركز الخامس برصيد 4 نقاط.