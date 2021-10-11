وانتصرت تركيا على مضيفتها لاتفيا 2-1 يوم الإثنين في المرحلة الثامنة من مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ووجدت تركيا نفسها متأخرة بالنتيجة إثر هدف دميرال بالخطأ في مرمى فريقه (70) قبل أن يأتي التعادل بفضل دورسون (75).

وانتظرت تركيا حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتضمن الفوز إثر ركلة جزاء نفذها يلماز بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو ليحتسب الخطأ الذي حدث على اللاعب نفسه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورفعت تركيا رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن النرويج الثانية وأربع نقاط عن هولندا المتصدر قبل مرحلتين من النهاية.