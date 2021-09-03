تدخل متهور من لاعب منتخب فنزويلا على ميسي من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 16:03 4:18 دقيقة شهدت مباراة فنزويلا أمام الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ تدخلاً متهوراً وعنيفاً من لويس أدريان مارتينيز على ليونيل ميسي ما كلفه البطاقة الحمراء. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة تدخل متهور من لاعب منتخب فنزويلا على ميسي 0:40 دقيقة دجوكوفيتش دون عناء أمام غريكسبور 0:34 دقيقة المغربي حاريث ينتقل إلى مرسيليا 0:22 دقيقة مواجهة بيرو وأوروغواي تنتهي بالتعادل 1:24 دقيقة مواجهة فنزويلا والأرجنتين بحضور الجماهير 0:33 دقيقة فيفا يؤكد عدم تسامحه مع الاساءات العنصرية 0:39 دقيقة جونسون يدين الاساءات العنصرية ضد اللاعبين الإنكليز 0:25 دقيقة لقطة اليوم ... رياضي يطلب يد زميلته بطريقة مميزة 1:23 دقيقة بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا 3:18 دقيقة هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟