وقال الاتحاد القاري في بيان إن "لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) قرر تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

🚨عاجل | تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 بسبب كورونا وإعادة برمجة مباريات التصفيات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 ومارس 2022 pic.twitter.com/X45QCf6bFl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 6, 2021

وأضاف "ستقام التصفيات الآن خلال النوافذ الدولية في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2021، وكذلك آذار/مارس 2022"، دون مزيد من التوضيحات حول الجدول الزمني.

وتابع أن القرار يأخذ في الاعتبار "التحديات التي تمثلها إدارة وباء كوفيد-19، والحرص على ضمان ظروف اللعب المثلى"، مشيراً إلى أن "(إعادة تقييم) بروتوكولاته (...) خصوصاً الفحوصات قبل المباراة".

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الافريقية بواقع جولتين في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، ثم يُقام الملحق في آذار/مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد أن تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19.