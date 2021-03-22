أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين غياب مدافع المنتخب بيبي عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب الإصابة.

وأصيب بيبي مع فريقه بورتو في نهاية الأسبوع، وسيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ لويس نيتو كما أعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.

وأشار نادي بورتو إلى أن بيبي (38 عاما) يعاني "من إصابة عضلية في فخذه الأيمن" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

وقدّم بيبي أداء بطوليا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الايطالي، ليضرب موعدا مع تشيلسي الانكليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة الى إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية في مباراة تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية، وسينتقل أبطال أوروبا بعد ذلك إلى صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية بإصابة حارسه روي باتريسيو بارتجاج دماغي خلال تواجده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الإنكليزي وسيحل بدلا منه جوزيه سا حارس مرمى أولمبياكوس اليوناني.