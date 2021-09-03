بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا من قبل beIN SPORTS September 3, 2021 11:09 1:23 دقيقة أكد قائد المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي بأن الأتزوري أراد الاحتفال مع جماهيره لكنه وجد منتخباً يلعب بشكل جيد في الدفاع إلى جانب إضاعة العديد من الفرص أمام المرمى. مقابلات المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة لقطة اليوم ... رياضي يطلب يد زميلته بطريقة مميزة 1:23 دقيقة بونوتشي يتحدث عن تعثر إيطاليا أمام بلغاريا 3:18 دقيقة هل تعثر إيطاليا أمام بلغاريا يعتبر نتيجة مخيبة؟ 5:01 دقيقة أرجنتين ميسي تضرب حصون فنزويلا بثلاثية 2:07 دقيقة البرازيل تتجاوز مطب تشيلي بنجاح رغم الغيابات 0:39 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة بوليفيا أمام كولومبيا 1:21 دقيقة المنتخب البلجيكي يحقق فوزاً كبيراً على إستونيا 4:13 دقيقة إنكلترا "تسحق" المجر برباعية 3:29 دقيقة ألمانيا تعود بانتصار من أرض ليشتنشتاين 0:39 دقيقة المغرب يهزم السودان والجزائر تقسو على جيبوتي