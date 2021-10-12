

عاد المنتخب البولندي بالنقاط الكاملة من ميدان مستضيفه الألباني، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء.

ويدين المنتخب البولندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كارول سويدرسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.

وأوقف الحكم المباراة لبعض الوقت بعدما قامت جماهير ألبانيا برمي مقذوفات على لاعبي المنتخب البولندي بعد تسجيل الهدف الأول.

ورفع المنتخب البولندي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني خلف إنكلترا المتصدّرة (20 نقطة)، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وضمن ذات المجموعة، فازت أندورا على سان مارينو بثلاثية نظيفة.

يكر أن نتيجة المباراة الأخرى ضمن المجموعة بين إنكلترا والمجر آلت إلى التعادل 1-1.



