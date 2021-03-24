على ملعب "كينغ باور" في لوفين، وضع هاري ويلسون ويلز في المقدمة بعد عشر دقائق بشكل مفاجئ، لكن بلجيكا المنتخب المصنف الأول عالمياً قلب تأخره إلى انتصار بأهداف كيفن دي بروين وتورغان هازار وروميلو لوكاكو.

وواصلت بلجيكا هيمنتها على مبارياتها في التصفيات بعد أن فازت بجميع مبارياتها بتصفيات بطولة أوروبا 2020 وتسع مباريات من عشر وتعادلت في واحدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم السابقة في روسيا والتي بلغت خلالها الدور قبل النهائي.

وأدرك دي بروين التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ووضع هازار بلجيكا في المقدمة بضربة رأس بعدها بست دقائق.

وأضاف لوكاكو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ليعزز رقمه القياسي في الأهداف مع منتخب بلاده إلى 58 هدفاً.

ولعب لوكاكو عقب تحريره من ناديه إنتر متصدر الدوري الإيطالي بعدما منعت السلطات الصحية الايطالية ذلك بداية بسبب حالات إيجابية بكورونا ضمن النيراتسوري.

وفي المجموعة ذاتها اكتسحت تشيكيا نظيرتها إستونيا في بولندا بسبب قيود السفر بنتيجة 6-2 بفضل هاتريك لتوماس سوتشيك المتألق مع وست هام يونايتد خامس ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز.