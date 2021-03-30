وحسمت بلجيكا النتيجة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية عبر ميتشي باتشواي (14) وهانز فاناكن (17) ولياندرو تروسار (38) وجيريمي دوكو (42)، قبل أن تضيف رباعية في الثاني عبر دينيس برايت (49) وكريستيان بينتيكي (70) وتروسار (76) وفاناكن (89).

وعوضت بلجيكا سقوطها في فخ التعادل امام مضيفتها تشيكيا 1-1 في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها الى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكتها السابقة تشيكيا التي سقطت أمام مضيفتها ويلز بهدف وحيد سجله مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي دانيال جيمس في الدقيقة 82.

واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 49، والويلزي كونور روبرتس في الدقيقة 82.

مهرجان تهديفي

ودفع المدرب الاسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس بتشكيلة رديفة حيث أبقى على أغلب العناصر الأساسية على دكة البدلاء أبرزهم هداف إنتر ميلان الايطالي روميلو لوكاكو وصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين وجناح نابولي الايطالي دريس مرتنس على مقاعد البدلاء.

وبكرت بلجيكا بالتسجيل عبر مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي باتشواي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (14)، ثم عززت بهدف ثان بعد ثلاث دقائق عبر لاعب وسط كلوب بروج فاناكن عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة تمريرة عرضية لمدافع بوروسيا دورتموند الألماني توما مونييه (17).

وعزز مهاجم برايتون الإنكليزي تروسار تقدم بلجيكا بهدف ثالث من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (38)، قبل أن يختم مهاجم رين الفرنسي دوكو مهرجان الشوط الاول بالهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فاناكن في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها على يمين الحارس ألكسندر هوتار (42).

وتابعت بلجيكا أفضليتها في الشوط الثاني، وأضاف لاعب ليستر سيتي الإنكليزي برايت الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة (49)، ثم سجل البديل مهاجم كريستال بالاس بينتيكي السادس بيمناه إثر تمريرة من مدافع توتنهام الإنكليزي توبي الدرفيريلد (70).

وأضاف تروسار هدفه الشخصي الثاني والسابع لبلجيكا من مسافة قريبة اثر تمريرة من دوكو (76)، قبل أن يحذو حذوه فاناكان بختمه المهرجان بالهدف الثامن بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة (89).

