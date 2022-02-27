وأوضح درجال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم عبر تويتر اليوم الأحد: "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الإماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".
ومن المقرر أن تلعب المباراة في الرابع والعشرين من أذار/مارس المقبل في إطار مباريات المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.
ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس بخمس نقاط خلف منتخب الإمارات الثالث بتسع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.
ويبحث كل من العراق ولبنان والإمارات عن اقتناص بطاقة الملحق بعدما ضمنت كوريا الجنوبية وإيران التأهل المباشر إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.