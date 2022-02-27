

وأوضح درجال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم عبر تويتر اليوم الأحد: "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الإماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال: منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 . pic.twitter.com/ctdpNhERXU — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 27, 2022

ومن المقرر أن تلعب المباراة في الرابع والعشرين من أذار/مارس المقبل في إطار مباريات المجموعة الأولى ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس بخمس نقاط خلف منتخب الإمارات الثالث بتسع نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويبحث كل من العراق ولبنان والإمارات عن اقتناص بطاقة الملحق بعدما ضمنت كوريا الجنوبية وإيران التأهل المباشر إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.