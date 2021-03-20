بعثة بطل آسيا وصلت إلى المجر مساء الجمعة قبل خمسة أيام من خوض المباراة الأولى في التصفيات والتي ستكون ضد منتخب لوكسمبورغ الأربعاء المقبل في ملعب ناغييردي الذي سيحتضن المباريات الثلاث الأولى للأدعم في التصفيات الأوروبية.

وسيواجه المنتخب القطري أيضا منتخبي أذربيجان وآيرلندا لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا البرتغال بطلة أوروبا وصربيا.

الصور الأولى الحصرية لوصول المنتخب القطري إلى المجر للمشاركة التاريخية في التصفيات الأوروبية في الطريق إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/NJkbCnfCtE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 19, 2021

وقبل رحيله إلى المجر خاض المنتخب القطري معسكراً إعدادياً اختتمه الخميس في ملاعب أسباير تحت قيادة مدربه الإسباني فيليكس سانتشيز الذي استدعى تسعة وعشرين لاعباً لتمثيل بطل آسيا في التصفيات الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وجه الدعوة للاتحاد القطري للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم الذي ستحتضنه قطر.



